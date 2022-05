Rimini. SCOPERTO LADRO DI BICICLETTE: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI RIMINI

Condividi l'articolo

SCOPERTO LADRO DI BICICLETTE: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI RIMINI

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato.

Nello specifico, l’attenzione di una volante della Questura di Rimini, veniva richiamata da un anziano signore, il quale poco prima era stato vittima del tentato furto della sua bicicletta elettrica.

Infatti, un giovane straniero, con fare sospetto, pochi minuti prima si era introdotto nel magazzino di uno stabilimento balneare con l’intento di asportare dall’interno la bicicletta in questione. L’anziano, notando questa strana situazione, si era avvicinato al magazzino e aveva scoperto lo straniero che stava già spingendo la bici per portarla via con sé.

A questo punto, vistosi scoperto, il 25enne, abbandonava la bicicletta, tentava di guadagnare la fuga verso la spiaggia.

Nel frattempo la Polizia, a cui era stato riferito l’accaduto e la descrizione dell’autore del reato, perlustrando la zona, individuava lo straniero, prontamente lo bloccava e lo identificava.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, il 25enne, con a carico numerosi precedenti penali e pregiudizi di polizia, veniva tratto in arresto per furto aggravato.