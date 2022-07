Rimini. Scoperto mentre rubava in una autovettura. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nelle prime ore del mattino del 24 luglio 2022, alle ore 03.0 circa, una volante della Polizia di Stato mentre transita su questo Lungomare Tintori veniva avvicinato da un cittadino che richiama la loro attenzione. L’uomo indicava un soggetto che, dopo aver guardato all’interno di una autovettura Audi A3 regolarmente parcheggiata, ne forzava il finestrino entrandoci. Il giovane, sorpreso dagli operatori mentre era ancora all’interno dell’abitacolo intento a frugare nel portaoggetti, veniva immediatamente bloccato e tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato. Accompagnato in Questura, è in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata di lunedì 25 luglio p.v. presso il Tribunale di Rimini. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.