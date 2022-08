Rimini. Scoperto mentre trascinava una moto nel tentativo di rubarla: arrestato dalla Polizia

Condividi l'articolo

Scoperto mentre trascinava una moto nel tentativo di rubarla: arrestato dalla Polizia di Stato

Nella serata del 31 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo del Gambia per i reati di Tentata Rapina, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni Personali Aggravate.

Nello specifico, alle ore 20.10, due poliziotti, liberi dal servizio, appresa la notizia di un ragazzo che stava trascinando la moto di un loro conoscente, nel tentativo di portarla via, si sono immediatamente attivati e, dopo essersi qualificati come agenti di polizia, hanno subito cercato di bloccare il soggetto.

Quest’ultimo, di tutta risposta ha iniziato a spintonare e a colpire con calci e pugni i due poliziotti, i quali insieme ad una volante accorsa in ausilio, riuscivano comunque a bloccarlo definitivamente.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva accompagnato in Questura e tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna presso il Tribunale di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.