Rimini. Scopre che la fidanzata ha l’amante e la denuncia per truffa: vuole indietro regali e soldi spesi per lei

L’uomo, un sessantenne che vive in Valmarecchia, pensava di avere trovato l’amore della vita, una donna parecchio più giovane che sognava di fare una figlia con lui e giurava di avergli consegnato le chiavi del cuore. In cambio, lei aveva accettato ogni tipo di regalo: vacanze, cene, e soprattutto una bella macchina usata. L’uomo tuttavia a un certo punto ha scoperto che la fidanzata trentacinquenne aveva a sua insaputa almeno un’altra relazione parallela dello stesso tipo, ma forse anche altre due. Convinto di essere stato raggirato, vorrebbe indietro i soldi spesi quando stava con lei e vederla sotto processo per truffa, ma la procura – dopo avere esaminato il caso – ha chiesto l’archiviazione. Il diretto interessato ha deciso però di opporsi al provvedimento