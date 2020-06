In arresto 25enne riminese colto a rubare in una abitazione di San Mauro: durante il furto ha anche aggredito il proprietario e poi gli uomini in divisa, prima di finire in manette. Una volta scoperto il ladro è nata una colluttazione in cui la vittima ha subito ferite guaribili in quattro giorni, prima di essere preso in consegna dai carabinieri dopo un vano tentativo di fuga.