I soliti “leoni”, che poi nella vita di tutti giorni si dimostrano dei vigliacchi, come tutti i conigli hanno agito di notte, facendo apparire scritte ignobili e sessite contro la sindaca Alice Parma in via Celletta Roccari e in via Emilia. E vicino al cimitero parole becere anche all’indirizzo dell’assessore Filippo Sacchetti.