Scritte spray contro le forze dell’ordine sono spuntate al parco “Lucio Battisti” a Viserba. Sul posto carabinieri e la digos di Rimini. Non solo minacce e offese contro le forze dell’ordine ma anche anche una presa in giro al sindaco Andrea Gnassi. Ora verranno acquisiti i video delle telecamere a circuito chiuso per cerciare di risalire all’autore/i. Alle forze dell’ordine la solidarietà di giornaledirimini.