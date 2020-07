Rimini. Scuola d’altura Mediolanum cup Sailing school

CLUB NAUTICO RIMINI – Aperte le iscrizioni alla MEDIOLANUM CUP SAILING

SCHOOL

Sono aperte le iscrizioni alla Mediolanum Cup Sailing School, la scuola

di vela d’altura lanciata dal Club Nautico Rimini in collaborazione con

Banca Mediolanum, già promotrice della Mediolanum Cup, regata che, già

alla sua prima edizione 2019, ha riscosso successo e numerose adesioni e

che anche quest’anno tornerà per la gioia degli appassionati a

settembre.

Tre format tra cui scegliere (BASE-ADV-PRO) per principianti ed amatori.

Due tipologie di barche disponibili a seconda del livello del corso:

Monotipo 24 piedi e Melges 32. Un’esperienza unica che permetterà a

tutti di provare l’ebbrezza di navigare a vela come i professionisti.

Luca Rosetti Istruttore Federale FIV partecipante alla Mini-Transat 2019

e Stefano Angeloni Istruttore Federale FIV ed atleta agonista, saranno

le guide e i maestri nelle uscite e per la teoria, facendo scoprire ai

partecipanti i segreti della vela d’altura.

I corsi si chiuderanno con un aperitivo conviviale presso i locali del

Club Nautico Rimini, in occasione della consegna dell’attestato di

partecipazione.

Prestigioso l’intervento di Banca Mediolanum, sponsor istituzionale, che

ha creduto nei progetti di vela del Club Nautico Rimini, scegliendo

appunto questa realtà per promuovere i concetti più volte sottolineati

anche dal management nazionale, legati alla cultura del mare,

sull’importanza della conoscenza per adulti e ragazzi del navigare e per

quanti principi positivi porta in se questo sport.

Le date dei corsi:

FORMAT 1 – Data corso: 11/12 Luglio + 18/19 Luglio

4 uscite da 4 ore ciascuna, programmate in due weekend consecutivi

(sabato e domenica)

Barca: Monotipo 24 piedi

FORMAT 2 – Date corsi: 11/12 Luglio, 18/19 Luglio, 25/26 Luglio

2 uscite da 4 ore ciascuna nello stesso weekend (sabato e domenica)

Barca: Monotipo 24 piedi

FORMAT 3 – Data corso: 1/2 Agosto

2 uscite da 4 ore ciascuna nello stesso weekend (sabato e domenica)

Barca: Melges 32

Min. 4 – Max. 7 partecipanti per barca

Per info e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del Club Nautico

Rimini:

Via Largo Boscovich, 12 – Rimini RN

Telefono: 0541 26520?Email: cnrimini@cnrimini.com

Web Site:

https://www.cnrimini.com/news/ mediolanum-cup-sailing-school- corsi-di-vela-daltura-2020/

Facebook: @clubnauticorimini1933

Instagram: @clubnauticorimini