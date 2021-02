Di fronte all’ipotesi ventilata da Mario Draghi di prolungare il calendario scolastico di circa un mese, i dubbi del settore turistico si moltiplicano. In un’estate già irrimediabilmente segnata dal Covid, si aggiunge anche la sottrazione di un mese alla disponibilità delle famiglie per andare in vacanza. E soprattutto, rammenta allarmata la presidente dell’Aia, Patrizia Rinaldis, il “bonus vacanze scade il 30 giugno ed è stato pensato proprio per le famiglie”.