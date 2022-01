Rimini. Scuole Karis, arrivano gli ultimi “Open Day” di nidi d’infanzia, asili e medie 

Condividi l'articolo

Scuole Karis, arrivano gli ultimi “Open Day” di nidi d’infanzia, asili e medie

Rimini, 14 gennaio 2022 – sono gli ultimi due incontri a disposizione di genitori e bambini per scoprire asili e scuole primarie delle scuole pubbliche paritarie Karis Foundation, di Rimini e Riccione, in vista dell’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023.

Primo appuntamento domani mattina (sabato 15 gennaio) con la possibilità d’incontrare la Coordinatrice Didattica di ogni istituto e conoscere offerta formativa, orari e servizi pensati per tutti i bambini. Infatti, tutte le discipline curricolari sono sempre integrate dal lavoro di insegnanti specializzati che affiancano la maestra prevalente in materie/attività quali: inglese, madrelingua inglese, musica, psicomotricità, educazione fisica, informatica e teatro. Solo per nidi infanzia e asili è previsto un secondo “Open Day”, in programma anche sabato 5 febbraio.

Particolare attenzione e interesse ha raccolto da parte di familiari e studenti, già nelle giornate di scuole aperte dello scorso dicembre, l’insegnamento della lingua inglese a partire dai primi anni d’asilo, dove l’insegnate madrelingua è presente per due ore alla settimana durante tutto l’anno scolastico.

Ogni studente Karis riceve infatti una certificazione linguistica al termine del proprio ciclo di studio. In quinta elementare si affronta l’esame Starters, alla fine della secondaria di primo grado il Key English Test (KET). Il Preliminary English Test (PET), invece, arriva a conclusione del biennio delle superiori, con risultati in termini di voti che posizionano le scuole Karis in vetta alla graduatoria provinciale, come certificato da Cambridge English Language Assesment, ente che da anni ha qualificato la Karis come centro di preparazione per gli esami di certificazione della lingua inglese. Competenze linguistiche considerate ormai essenziali per il successivo studio universitario o per l’ingresso nel mondo del lavoro.