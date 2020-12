Rimini. Scuole paritarie per l’infanzia Karis, l’Open Day dei più piccoli 

Scuole paritarie per l’infanzia Karis, l’Open Day dei più piccoli

Domani (12 dicembre) web tour alla scoperta degli asili Karis di Rimini e Riccione. Interviene la psicologa e psicoterapeuta dell’infanzia, Fabrizia Alliora

Rimini, 11 dicembre 2020 – Conciliare famiglia, figli, lavoro è difficile. Soprattutto per le madri e soprattutto in un Paese dove per nuclei familiari con bambini piccoli si fa sempre poco. Troppo poco. Ma il momento della scelta della scuola primaria non è solo la necessità di coniugare il tempo lavorativo, con affido e parcheggio “pro tempore” di bambine e bambini, è una scelta fondamentale per accompagnarli a diventare grandi e a entrare nel mondo. In due parole: fargli conoscere la realtà, guardarla in modo positivo, all’interno di una relazione di stima e di valorizzazione della persona.

Per aiutare i genitori, offrirgli informazioni, coinvolgerli da subito nel cammino educativo di cui i figli saranno protagonisti, arriva l’Open delle scuole paritarie per l’infanzia della Fondazione Karis. Domani (12 dicembre, dalle ore 15.00). Appuntamento on line e tour virtuale delle strutture, nelle tre sedi Rimini e quella di Riccione. Dall’altra parte dello schermo docenti e operatori scolatici, pronti a rispondere ogni domanda.

Al centro del pomeriggio d’incontro tra scuole e famiglie l’intervento di Fabrizia Alliora, psicologa e psicoterapeuta dell’infanzia, Psicologa-psicoterapeuta infantile e docente del Master in Psichoanalitic Observational Studies della Essex University. A lei il compito di illustrare la scuola dell’infanzia come primo passo il primo in un contesto comunitario nel quale le capacità conoscitive e relazionali del bambino sono promosse e stimolate; dove affrontare seguito con affetto e competenza le tappe della crescita e dell’apprendimento.

Si conclude con la scuola dell’infanzia un mese di Opend Day digitali, delle scuole pubbliche paritarie della Fondazione Karis di Rimini, nido, asili, scuole primarie e secondarie, licei (classico, scientifico, linguistico).

