Rimini. “Se ci verrà proposto/imposto un candidato politico, le civiche non faranno parte della coalizione di Centrodestra”

È utile ricordare ai partiti del Centrodestra che se ci verrà proposto/imposto un candidato politico, le civiche non faranno parte della coalizione. Proprio per quel civismo che ci accomuna non possiamo cedere alla logica dei partiti. Non siamo disposti a subire o condividere decisioni prese lontano dalle realtà territoriali da partiti protesi alla ricerca del proprio consenso e non della vittoria della coalizione. Se la strategia è identica al passato (“meglio perdere con me che vincere senza di me”), ribadiamo che abbiamo un candidato civico in grado di ben figurare. Davide Frisoni per qualità umane ed intellettuali, per esperienza di governo che nessuno nel centrodestra può vantare, non è secondo a nessuno dei nomi propagandati in questi giorni a mezzo stampa, anzi, è l’unico in grado di garantire una trasversalità e di rappresentare un elettorato del ceto medio che difficilmente si riconosce nei partiti nazionali.

Cosimo Iaia

Coordinatore delle Civiche

Rinascimento

Rete Civica

Con Rimini