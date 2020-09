RIMINI. Seconda giornata del Festival Le Voci dell’Anima: programma mercoledì 30 settembre

Seconda serata per il festival Le Voci dell’Anima, che continua i festeggiamenti del diciottesimo compleanno al Teatro degli Atti di Rimini. Due le proposte per l’appuntamento serale di mercoledì 30 settembre, cui è possibile accedere con biglietto unico del costo di 13€ (ridotto 9€ per studenti e over 65; abbonamenti 45€). L’ingresso è contingentato e soggetto a prenotazione (teatrodellacentena@ pianoterra.org).

La XVIII edizione continua presentando altre due compagnie, che si esibiranno subito dopo l’introduzione delle 20.30 degli Animali da Palco: le due voci di Teresio Massimo Troll ed Elisa Barucchieri che, seguiti da un accompagnamento musicale, interpretano le ‘creature ribelli’ della poesia italiana, americana, francese.

Dalle ore 21 seguono, direttamente dalla Puglia, Piscopo/Carrozzi con M ANGIA!, unico spettacolo in concorso della serata, scritto e interpretato da Anna Piscopo e diretto da Lamberto Carrozzi. Un racconto urbano, incentrato sull’interiorizzazione dei valori che vengono trasmessi alla protagonista, una ragazza pugliese di provincia che vorrebbe sbarazzarsi del suo ruolo di emarginata che ricopre nel mondo gretto e bigotto in cui è nata. La brutalità e la spietatezza della società non le lasceranno scampo.

La seconda giornata si conclude con la danza. La Compagnia Francesca Selva/Con.Cor.D.A. sarà ospite con OPPIO#2 di Marcello Valassina, con coreografia di Francesca Selva interpretata da Silvia Bastianelli. Un costante tentativo di fuggire al dolore, insopportabile e straziante, che si risolve in un sollievo breve e ingannevole, che dura un momento, mentre l’anima è avvolta dalla nebbia dell’oppio. Petali di papavero avvolgono la protagonista e il sogno diventa una dimensione in cui rifugiarsi. Il risveglio però la riconsegna alla gabbia della realtà.

TEATRO DEGLI ATTI

Via Cairoli 42, Rimini

Gli spettacoli (2/3 per sera, con unico biglietto), si svolgeranno tutti nella sala principale del Teatro degli Atti.

Orari spettacoli: dalle ore 20:30 alle 23:00 circa

Biglietti e accessi: si potrà accedere agli spettacoli pagando un unico biglietto valido per tutta la serata. Si entra solo a inizio serata e non sarà consentito l’accesso tra uno spettacolo e l’altro.

Costi: intero 13.00€; ridotto (studenti e over 65) 9.00€

Abbonamento a tutti gli spettacoli delle 7 serate: 45€