Rimini. Segnalano il posto di blocco della municipale con gli abbaglianti: 30 multe

Condividi l'articolo

Abbaglianti delle auto vietati se utilizzati per avvertire altri automobilisti della presenza nei paraggi di una pattuglia della polizia municipale: sono una trentina i conducenti multati, negli ultimi venti giorni, per questa specifica violazione al codice della strada (articolo 153, ’uso improprio di luci abbaglianti’). Lo segnala l’amministrazione comunale. L’attività di controllo degli agenti si svolge con doppia pattuglia posta in entrambi i sensi di marcia “ed ha prodotto, solo negli ultimi venti giorni, circa trenta verbali elevati per uso improprio di luci abbaglianti, atto a segnalare la presenza degli agenti agli altri automobilisti”. Violazione che comporta una sanzione di 42 euro e la decurtazione di un punto sulla patente di guida.