Segnalato un focolaio di Covid-19 in ospedale a Novafeltria dove si è dovuti intervenire per limitare il contagio con la temporanea “chiusura” del reparto di Medicina e il trasferimento dei pazienti positivi al virus. Sarebbero almeno cinque i contagi accertati, nessuno di loro presentava particolari sintomi. L’allarme è scattato dopo che una operatrice è risultata positiva in uno degli “screening” di routine.