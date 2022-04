Rimini. Sei coltellate in pieno giorno davanti al locale: procura chiede 13 anni

Era la mattina del 4 marzo del 2018 quando dopo un breve inseguimento a piedi un albanese classe 1986 ha cercato di assassinare con sei coltellate il connazionale all’epoca 31enne, colpevole d’aver tentato di agevolare la rappacificazione tra l’aggressore e un suo amico: gli ultimi due erano venuti alle mani la sera precedente. Tutto era accaduto davanti a un locale a Miramare in pieno giorno e davanti a numerosi testimoni. Per questi fatti la procura ha chiesto la condanna per tentato omicidio a 13 anni. La sentenza attesa per il 6 maggio.