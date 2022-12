Condividi l'articolo

A Rimini ha perso la vita un senza fissa dimora, 60enne, originario della Romania. L’uomo viveva di elemosina in una situazione disagiata. A rinvenire il cadavere è stato un amico che si era recato in quella capanna per trovare l’uomo. Da chiarire i motivi del decesso, che potrebbero però essere legati secondo le prime ipotesi a un malore o al freddo.