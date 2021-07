Rimini. Senzaletto e balordi trasformano zona in urinatoio: residenti esasperati

Condividi l'articolo









Riceviamo e pubblichiamo da un lettore:

Salve, vorrei segnalare la mia situazione. Io abito in via Castelfidardo (…) e le mie finestre affacciano lato mercato coperto. Vi scrivo perché sono mesi che cerco di farmi fare una pulizia sul mio affaccio, in quanto ritrovo di senzatetto e posto adibito ad urinatoio, che essendo in estate, la puzza assurda arriva fino alle mie finestre e ovviamente i

in casa c’è un’aria irrespirabile. aggiungo anche che Urinano vicino ai bancali e cartelli che usa (il supermercato) per metterci prodotto alimentari all’interno. Faccio questa segnalazione per mettere al corrente dello schifo a cui assisto tutti i giorni, impotente. Ecco le foto che documentano la situazione.