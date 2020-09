Rimini. Serie B Girone C – Fano vs ERBA VITA Junior Rimini 20 settembre 2020 – Doppio Stop per i “Pirati”

Serie B Girone C – Fano vs ERBA VITA Junior Rimini 20 settembre 2020 – Doppio Stop per i “Pirati”

Gara 1 domenica 20.9.2020 ore 11,00

I “Pirati” dello Junior Rimini in formazione rimaneggiata a seguito degli impegni di diversi ragazzi nelle qualificazioni nazionali under 18 a Bologna, affronta il Fano con uno sforzo non da poco consentendo a tutti i suoi tifosi di poter seguire la Partita trasmessa in diretta sui canali di Icaro Sport tramite Facebook al seguente link:

https://www.facebook.com/calcio.basket/videos/601319987205441/

Non produciamo punti in attacco. Tognacci è il nostro partente. Inizio molto stentato per i “pirati” a seguito di diversi errori e qualche valida subiamo al primo inn il Fano che riesce a segnare 2 punti che diventano 3 al 2’ Inn. La reazione inizia al terzo dove segniamo 2 punti ma poi ne subiamo 2 e questo determina il cambio sul monte con Di Giacomo. Incasseremo un altro punto a seguito delle basi cariche.

La partita non produce segnature nel 4’ e 5’ inn.

Al 6’ inn la reazione dei “Pirati” che portano a casa 1 punto e 3 punti al 7’ inn per un parziale di 8 a 6 ma qui si ferma la reazione, il cambio sul monte del Fano contrasta i nostri battitori che non riescono più a produrre valide.

Nonostante vari tentativi isolati il punteggio resta immutato e il Fano si aggiudica gara 1.

Gara 2 domenica 20.9.2020 ore 15,30

Anche gara 2 viene trasmessa in diretta.

In attacco Partiamo meglio andiamo in base con Pini potato a casa dai compagni e segniamo subito 1’ punto.

Aiello il nostro partente parte bene e non concediamo punti agli avversari.

Al 2’ inn le nostre mazze si congelano…. Ed in difesa subiamo 1 punto e la partita si porta in parità, 1 a 1.

Solo al 6’ inn. a seguito di diversi errori e qualche valida subiamo ulteriori 2 punti. La reazione inizia al 7’ inn. dove i “Pirati” a seguito di alcune valide in successione e buone giocate riescono ad impattare la partita sul 3 a 3. Aiello il nostro partente al inn 9’ viene sostituito con Ridolfi che chiude agevolmente l’inn lasciando tutto immutato.

Si inizia l’inn 10 (extra inn) con la regola del tie-break un uomo in prima ed un uomo in seconda. Partiamo molto bene ed a seguito di alcune valide ed errori del Fano segniamo 4 punti per un parziale di 7 a 3.

Ora in difesa, Ridolfi non freddo con l’inn precedente e non aiutato dalla difesa non riesce a contrastare la rimonta del fano e viene sostituito da Di Giacomo nuovamente sul monte in gara 2, ma neppure lui riuscirà ad arginare la forte volontà di vittoria del Fano che riesce con un “walk off” a segnare il punto decisivo del 8 a 7 e si aggiudicherà gara 2.

Resoconto e prossimi impegni

Due brutte sconfitte che fanno recuperare in classifica il Fano che ora dista solo 1 partita dai Pirati, mentre i Falcons che hanno chiesto il rinvio della giornata, anch’essi per impegni con la loro under 18, potrebbero approfittare di questo doppia battuta d’arresto.

Zucconi Gilberto manager dei pirati dovrà sicuramente fare dimenticare in fretta la giornata e fare tornare in campo la sua squadra nelle migliori condizioni possibili per poter evitare qualsiasi ulteriore passo falso che potrebbe compromettere la ottima stagione in corso.

Prossimo impegno dei “Pirati” tra le mura di casa il 27 settembre stessi orari con l’ASD FOVEA di Foggia.

Vi aspettiamo tutti allo stadio dei “Pirati” per incitare la nostra squadra del cuore!

Anche queste partite casalinghe saranno trasmesse in diretta sui canali di Icaro Sport tramite Facebook.