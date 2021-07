Rimini. SERRATI CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NEL FINE SETTIMANA. LA POLIZIA STRADALE CONTROLLA E SANZIONA DIVERSI GIOVANI TROVATI ALLA GUIDA DI MONOPATTINI IN STATO DI EBBREZZA DA ALCOL

Condividi l'articolo









“SERRATI CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NEL FINE

SETTIMANA. LA POLIZIA STRADALE CONTROLLA E SANZIONA

DIVERSI GIOVANI TROVATI ALLA GUIDA DI MONOPATTINI IN STATO DI

EBBREZZA DA ALCOL”

Rimini, 19 luglio 2021

Continuano i servizi specifici da parte della Sezione Polizia Stradale di Rimini

nell’ambito delle campagne organizzate dal Servizio Centrale di Polizia Stradale, tese a

contrastare i comportamenti di guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti

stradali più gravi.

Anche questo fine settimana lungo le strade adducenti i luoghi di ritrovo della provincia

di Rimini sono stati predisposti mirati servizi di controllo delle condizioni psicofisiche

dei conducenti.

Oltre alle normali pattuglie di vigilanza stradale, sono stati predisposti ulteriori 6

equipaggi tutti dotati di apparecchiature speciali (etilometri e drug test) in uso alla

Polizia di Stato nonché un camper adibito ad Ufficio mobile.

Le pattuglie dislocate nelle vicinanze dei luoghi di divertimento della riviera romagnola

nelle nottate di sabato e domenica, hanno fermato e controllato 154 veicoli con

altrettanti conducenti dei quali 16 sono risultati positivi all’alcoltest. Di questi 9 sono

stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Gli agenti hanno altresì sequestrato ai fini della confisca due veicoli poiché i rispettivi

conducenti/proprietari avevano un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l (uno dei due, un

50enne, ha fatto registrare un tasso di 2,36 g/l).

Uno ragazzo neopatentato da appena 1 mese è stato sorpreso alla guida in stato di

ebbrezza così come 4 conducenti di monopattini (classificati dal C.d.S. come

velocipedi) sorpresi alla guida degli stessi con un tasso superiore ai limiti di legge

consentiti.

Complessivamente sono state 12 le patenti ritirate nell’immediatezza e che verranno

sospese con provvedimento della Prefettura di Rimini.

Nel corso del fine settimana gli Agenti della Polizia di Stato hanno contestato 112

infrazioni al C.d.S. di cui 10 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 3 per uso del

telefono cellulare durante la guida, 10 per eccesso di velocità e provveduto alla

decurtazione di 217 punti dalle patenti di guida.

Con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi

mirati della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguiranno per

tutta la stagione estiva anche con operazioni congiunte con le altre forze

dell’ordine e coordinate dal Centro Operativo della Polizia Stradale per l’Emilia

Romagna.