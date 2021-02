Rimini. Servizio online per il rilascio dei certificati d’anagrafe e di stato civile: il rilancio della piattaforma web attiva dal 2018 e il rinnovo della convenzione con gli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti

La convezione che sarà firmata fra qualche giorno e che durerà per altri 3 anni, è il frutto di un accordo che intende garantire la semplificazione e l’accesso ai certificati secondo i principi previsti dal regolamento anagrafico e quello dello stato civile, due leggi speciali che prevedono che i certificati del comune possano essere rilasciati a chiunque li richieda.

È già attiva infatti – dal luglio 2018, sul sito web del Comune di Rimini alla pagina http://bit.ly/39Z3dLz – la possibilità per tutti i cittadini di accedere, tramite lo Spid, alla piattaforma on line per il rilascio dei certificati legati alla residenza e allo stato civile. Un sistema che il settore anagrafe del Comune di Rimini intende rilanciare per promuovere la semplificazione, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, e per velocizzare l’accesso a documenti di cui i residenti posso aver bisogno. Negli ultimi 2 mesi sono state quasi 3000 le richieste da parte dei riminesi.