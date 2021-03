Rimini. SERVIZIO OPERATIVO DI CONTROLLO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

OPERAZIONE SEAT BELT

IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DELL’ EMILIA ROMAGNA, HA SVOLTO UN

SERVIZIO OPERATIVO DI CONTROLLO DELLE CINTURE DI SICUREZZA, CHE HA

AVUTO COME SCOPO L’INTENSIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, EFFETTUATI

DALLE PATTUGLIE, DI VERIFICARE EFFICACEMENTE, SU TUTTE LE ARTERIE

REGIONALI DI GRANDE VIABILITÀ, IL RISPETTO DEL CORRETTO UTILIZZO DELLE

CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA DA PARTE DI CONDUCENTI E

OCCUPANTI DI VEICOLI A MOTORE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SEGGIOLINI

PER BAMBINI, SICCHÉ SI SVILUPPI LA COSCIENZA E LA CONSAPEVOLEZZA CHE

NELLO STESSO MOMENTO TUTTE LE FORZE DI POLIZIA STRADALE DELL’UNIONE

EUROPEA STANNO OPERANDO CON LE MEDESIME MODALITÀ, STRUMENTI

OMOGENEI E UN OBIETTIVO COMUNE.

LO SCOPO UL TIMO È QUELLO DI ELEVARE GLI STANDARD DI SICUREZZA

STRADALE, ARMONIZZANDO L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, INFORMAZIONE E

CONTROLLO, ANCHE ATTRAVERSO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E OPERAZIONI

CONGIUNTE I CUI RISULTATI VENGONO POI MONITORATI DAL SERVIZIO POLIZIA

STRADALE.

A TAL FINE LA POLIZIA STRADALE, SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE, NEL

CORSO DELL’INTERA SETTIMANA DAL GIORNO 8 AL 14 MARZO HA IMPEGNATO 458

PATTUGLIE.

DURANTE L’ATTIVITÀ SONO STATI CONTROLLATI 2823 VEICOLI PER UN TOTALE DI

386 INFRAZIONI PER IL MANCATO UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E

SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI E N. 1060 INFRAZIONI COMPLESSIVE.

L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE CONTINUERÀ, NEI PROSSIMI MESI, AL FINE DI

GARANTIRE ED ELEVARE, QUANTO PIÙ POSSIBILE, GLI STANDARD DI SICUREZZA

STRADALE, ARMONIZZANDO L’A TTIVIT À DI PREVENZIONE, INFORMAZIONE E

CONTROLLO.

