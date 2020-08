Rimini. Sesso e violenza in Comune: la Cassazione annulla tutto

La Cassazione rinvia in appello il procedimento per violenza sessuale. Lui era segretario comunale di un Comune del Riminese, lei borsista inquadrate nelle fasce protette dunque incapace di opporsi a quei rapporti sessuali avvenuti sulla scrivania, sul termosifone dell’ufficio, nel bagno. La suprema corte ha annullato la condanna per violenza sessuale a sette anni inflitta all’uomo (in primo grado ne aveva presi nove) sancendo da una parte la prescrizione per tutti i fatti commessi fino al 2007 e dall’altra rinviando a un nuovo responso di secondo grado, ma solo relativamente alla determinazione della pena.