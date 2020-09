Rimini. Sexy farmaci tarocchi: a processo in 35

Giro di pillole e flaconi spacciati sottobanco nei sexy shop di mezza Italia. Alcuni erano farmaci simili a quelli presenti sul mercato ma contraffatti, altri erano stati composti artigianalmente mixando vari prodotti importati anche da Paesi extra Ce. Un mercato da centinaia di migliaia di euro quello individuato dall’inchiesta che ha portato a processo 35 persone, indagate a vario titolo per reati legati alla vendita e al traffico illecito di farmaci, oltre che per esercizio abusivo della professione medica. Sono quasi tutti titolari o ex rappresentanti legali di negozi per adulti.