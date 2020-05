Primo giorno di “apertura” con tutte le limitazioni e prudenze del caso. Si può certamente parlare di successo e la gente in quasi tutti i casi ha dato segno tangibile di responsabilità. Eppure c’è chi ha sfidato i divieti e comunque è andato in spiaggia a prendere il sole. Così nella giornata di ieri la polizia municipale ha elevato sei verbali per accesso non autorizzato all’arenile.