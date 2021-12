Rimini. Sfondano finestrino dell’auto per rubare albero e luci di Natale

Condividi l'articolo

Arriva via social l’ennesima denuncia di furto in auto avvenuto nel primo pomeriggio dell’8 dicembre. Un riminese aveva lasciato la propria auto parcheggiata in viale Griffa con all’interno l’albero di Natale e tutte le luci. Ebbene il ladro dopo aver sfondato il finestrino del veicolo si è introdotto nell’abitacolo per rubare il tutto per poi fuggire come se nulla fosse. “L’albero l’avrei dovuto fare nel pomeriggio, come da tradizione ma come si fa a compiere un gesto simile, proprio l’8 dicembre? Farò la denuncia per il danno alla macchina, non per l’albero ovviamente”. Questo lo sfogo della vittima.