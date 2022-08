Rimini. Sfreccia a velocità doppia di quella consentita: multa da mille euro

Sulla Marecchiese a 107 km/h dove c’è il limite dei 50: la bravata costerà parecchio a un automobilista: quasi mille euro. Il fatto risale alla tarda serata del 16 agosto. Per l’uomo oltre alla decurtazione di 6 punti sulla patente, è arrivata la sanzione di 724 euro, senza possibilità di riduzione del 30% con pagamento entro 5 giorni, per aver superato di oltre 40 chilometri orari il limite di velocità. Ma non è tutto. La cifra risulta aumentata di un terzo, come previsto dal Codice stradale, per aver commesso la violazione tra le 22 e le 7. Altro episodio increscioso si è verificato il 13 agosto, sempre sulla Marecchiese ma ai confini verucchiesi, quando dopo una collisione all’interno di una rotatoria, uno dei due automobilisti si è dato alla fuga. Le telecamere hanno tuttavia permesso alla municipale di risalire al colpevole.