RIMINI. Sganassau Cabaret: Un’Estate tutta da…Ridere!!!

Sarà Viserba, una tra le località più ambite della Riviera Romagnola, ad ospitare le tappe della XX° Edizione di‘Sganassau’, la kermess comica che grazie alla sua formula “open” ed alla suggestiva ambientazione nella quale si svolge, si attesta fra le più prestigiose a livello nazionale. Organizzata dalla Palco Comici con la collaborazione del Comitato Turistico di Viserba e patrocinata dal Comune di Rimini, da Venerdì 10 Giugno fino a Venerdì 26 Agosto sul palco di P.za Pascoli si esibiranno i talentosi della risata provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali.

Il vulcanico Direttore Artistico Matteo Monì coadiuvato dal suo instancabile staff, sull’ onda del successo ottenuto nelle passate edizione, ha preparato un menù ricco di novità e sorprese per divertire e movimentare l’estate viserbese. Si parte il 10/06 con uno dei comici più amati della Romagna. Duilio Pizzocchi, il 17/06 sarà la volta del ventriloquo Samuel (vincitore di Italian‘s Goot Talent) , il 24/06 il cabaret al femminile di Giusy Zenere (La Sai l’ultima), il 01/07 in occasione della Notte Rosa e a grande richiesta tornerà la comicità di Duilio Pizzocchi, l’8/07 il Ru…Umorista per eccellenza Alberto Caiazza,(Rai e Mediaset),

dal Bagaglino di Roma il 15/07 arriverà la magia comica di Alivernini, il 22/07 la comicità tutta romagnola di Andrea Vasumi (Zelig Off), mentre il 29/07 si riderà alla ‘romana’ con Sergio Viglianese (Zelig), il 05/08 salirà sul palco Carletto Bianchessi uno dei maggiori esponenti del cabaret Milanese (Colorado Cafè), il 12/08 il duo Marco Dondarini & Davide dal Fiume, la comicità teatrale sarà proposta il 19/08 dalla coppia Gianpiero Sterpi e Alessia De Pasquale, sarà poi affidata al comico siciliano Francesco Rizzuto (Zelig, Colorado) la chiusura della rassegna il 26/08.

Ad aprire tutte le serate saranno la musica e le gags dell’incontenibile ‘One Man Show’ Amedeo Visconti. Nel corso delle serate non mancheranno momenti di moda della NSY e performance di arte varia.

Per tutte le serate saranno rispettate le norme previste dal Decreto per la sicurezza.

Inizio spettacoli ore 21.00

Ingresso Libero

Info: www.sganassau.it www.viserba.com

Comitato Turistico Viserba tel. 736261