Vittorio Sgarbi ha fatto visita sabato scorso a San Leo dove ha molto gradito la visita al Museo di Arte Sacra cittadino: si è soffermato ad ammirare i materiali pittorici, in particolare una tavola del XV secolo raffigurante tra gli altri i Santi Leone e Marino. La pala di proprietà comunale, è stata richiesta in prestito per una grande mostra su Sandro Botticelli che lo stesso Sgarbi sta organizzando per il prossimo anno a Roma.