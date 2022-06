Rimini. Sgomita e minaccia di morte gli agenti all’alt: “Ti mangio il cuore”

Albanese 28enne ha minacciato gli agenti della Polizia locale che lo avevano fermato mentre era alla guida della sua vettura durante un controllo stradale di routine. “Ti mangio il cuore. Non sai chi sono io. Togliti la divisa e vediamo che sai fare”. Sono alcune delle frasi minacciose pronunciate lo scorso 4 gennaio. Il soggetto, era poi emerso, aveva abusato di alcol e all’alt delle divise aveva perfino tentato di scappare a piedi. Non finisce qui: con una gomitata ha colpito allo sterno un poliziotto mentre ha provocato una forte contusione alla mano di un agente della Polizia locale. Entrambi erano stati così costretti a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso da dove vennero dimessi con prognosi di 4 e 8 giorni. Denunciato per resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale il soggetto è stato alla fine condannato a 10 mesi di reclusione (pena sospesa).