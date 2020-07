Rimini. Si accorge che è trans: notte bollente finisce a bottigliate

Notte agitata per un 55enne in vacanza a Rimini. Il soggetto avrebbe incontrato una prostituta durante una passeggiata e con lei avrebbe concordato una prestazione sessuale nella camera di un residence. Qui tuttavia ci sarebbe stata la scoperta di avere a che fare con un transessuale. Ne è così nato un parapiglia e una colluttazione. Alla fine il trans è finito in ospedale con 15 giorni di prognosi, e il 55enne si è ritrovato con diverse ferite da taglio dovute a quanto pare a una bottiglia rotta ed utilizzata come arma.