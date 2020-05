Sì alla movida del week end in zona Cantinette a Rimini ma seduti e serviti al tavolo, per evitare assembramenti. L’assessore Jamil Sadegholvaad, con delega alle Attività economiche e sicurezza ha spiegato i contenuti dell’ordinanza firmata oggi, concordata con gli stessi operatori e anche con i rappresentanti delle forze dell’ordine, per contrastare gli assembramenti notturni del fine settimana.