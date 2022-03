Rimini. Si amputa braccio con la motosega

Condividi l'articolo

40enne rimasto gravemente ferito durante il lavoro. L’uomo si trovava all’interno della sua azienda di via Maceri e stava tagliando del legno con una motosega. Per cause ancora in corso di accertamento, la lama lo ha colpito al braccio destro amputandolo parzialmente. Sul posto i sanitari del 118 e l’eliambulanza da Ravenna. Il 40enne, rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e poi trasportato d’urgenza nel nosocomio cesenate dove non sarebbe in pericolo di vita. Sarà sottoposto a operazione chirurgica.