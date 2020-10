RIMINI. Si apre il weekend con la quarta serata del festival Le Voci dell’Anima

Uno sguardo al passato e alla storia quello proposto venerdì 2 ottobre per la quarta serata del festival Le Voci dell’Anima.

Meridiani Perduti Teatro presenta Revolution di Emiliano Poddi e con Sara Bevilacqua. Segue il CentroStudiTeatro/Teatro Grimaldello con Il Fiore che ti mando l’ho baciato, regia di Antonio Grimaldi e con Anna Rita Vitolo.

Prosegue la XVIII edizione de Le Voci dell’Anima dal titolo LASSANDÈ al Teatro degli Atti di Rimini, che venerdì 2 ottobre apre il weekend con altri due spettacoli teatrali in concorso per aggiudicarsi il premio del festival.

Si apre con la consueta introduzione delle 20.30 degli Animali da Palco nella Corte degli Agostiniani, le letture di Teresio Massimo Troll ed Elisa Barucchieri che interpretano le ‘creature ribelli’ della poesia italiana, americana, francese e dialettale.

A partire dalle 21 vedremo Meridiani Perduti Teatro con Revolution, di e con Sara Bevilacqua, drammaturgia di Emiliano Poddi. All’inizio degli anni ’60 i Beatles suonavano al Cavern Club e Yuri Gagarin diventava il primo uomo in orbita attorno alla Terra. La protagonista sogna proprio di volare nello spazio e di incontrare i Fab Four, ma ha un piccolo problema: vive a Brindisi, cittadina immobile e dai riti quotidiani, dove gli anni ’60 sembrano non voler arrivare. E invece arrivano: le cose cambiano quando nel ’62 viene completato il primo lotto della Montecatini. Questo è il racconto dei dieci anni che hanno sconvolto la storia.

Conclude la serata il CentroStudiTeatro/Teatro Grimaldello che presenta Il Fiore che ti mando l’ho baciato, drammaturgia di Elvira Buonocore, con Antonio Grimaldi alla regia e con Anna Rita Vitolo. Tratto dal carteggio 1913/1915 tra Stamura Segarioli e Francesco Fusco e nato in occasione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, questo spettacolo porta luce sulle microstorie di cui ogni tragedia è fatta. Una corrispondenza amorosa fatta di suggestioni e ricordi mai vissuti, speranze, abbracci immaginati e gelosie di un amore a distanza: è quella che hanno vissuto Stamura e Francesco e che oggi prende vita grazie alla voce degli attori e alla magia del palcoscenico.

TEATRO DEGLI ATTI

Via Cairoli 42, Rimini

Gli spettacoli (2/3 per sera, con unico biglietto), si svolgeranno tutti nella sala principale del Teatro degli Atti.

Orari spettacoli: dalle ore 20:30 alle 23:00 circa

Biglietti e accessi: si potrà accedere agli spettacoli pagando un unico biglietto valido per tutta la serata. Si entra solo a inizio serata e non sarà consentito l’accesso tra uno spettacolo e l’altro.

Costi: intero 13.00€; ridotto (studenti e over 65) 9.00€

Abbonamento a tutti gli spettacoli delle 7 serate: 45€

Informazioni e prenotazioni

teatrodellacentena@pianoterra. org

333 8870576 – 0541 793824