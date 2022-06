RIMINI. SI CERCANO INSEGNANTI DI DANZA

Condividi l'articolo

Una bella opportunità per ballerini e performer: per i suoi nuovi progetti artistici, il Mamì di Rivabella recluta docenti di classica e jazz Per i suoi futuri progetti artistici e nell’ottica di un progressivo ampliamento del suo staff di ballerini e performer, il Mamì Bistrot di Rivabella cerca insegnanti di danza base classica con indirizzo jazz. Una grande opportunità per giovani di talento ed insegnanti affermati che avranno la possibilità di avviare un serio percorso accademico all’interno di una struttura che, da sempre, parla il linguaggio degli artisti. “Il Mamì Bistrot – spiega la titolare Severine Isabey, anche lei ex ballerina di successo – oltre ad un locale pensato per gli amanti della cucina gourmet, è soprattutto un laboratorio artistico in costante evoluzione in cui si progettano spettacoli, si sperimentano nuovi show e si formano professionalità. La presenza di docenti qualificati rappresenta la migliore garanzia per la crescita artistica dei nostri format, in linea con gli ambiziosi progetti di sviluppo del Mamì. L’appello dunque è rivolto a tutti gli insegnanti di danza base classica con indirizzo jazz che, nel nostro teatrino, avranno la possibilità di avviare un serio percorso di docenza al servizio di progetti sempre più belli e affascinanti” (Info 366 502 5515).