Si chiude con 48.278 passeggeri (zero a dicembre) il 2020 dell’aeroporto Fellini (-87,7% sul 2019). Un dato che sale poco sopra 50mila considerando anche l’aviazione generale. In uno scenario tragico per tutti gli scali con un calo medio di passeggeri in Italia del 72%, il tracollo riminese è uno dei più consistenti.