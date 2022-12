Rimini. Si consegna spontaneamente alla Polizia: arrestato

Condividi l'articolo

Si consegna spontaneamente alla Polizia: arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata del 23 dicembre 2022 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, in quanto era destinatario di un ordine di carcerazione per reati quali Resistenza a Pubblico Ufficiale e Violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

Nello specifico, alle ore 20.10 di ieri, gli agenti, transitando in questa Piazza Cavour sottoponevano ad un controllo di polizia l’uomo, il quale aveva a carico un ordine di carcerazione. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il soggetto veniva successivamente tradotto presso la locale Casa Circondariale.