Rimini. Si denuda sul lungomare: per lui sfilza di precedenti penali e un coltello a scatto

Domenica pomeriggio un uomo di 45 anni di nazionalità tunisina ha dato in escandescenza sul lungomare Spadazzi dove ha iniziato a molestare la gente seduta nei locali. Alle proteste del gestore di un bar, il titolare si è visto tirare contro una bottiglia di birra, e poi, come in segno di sfida, l’uomo si è calato i pantaloni e le mutande, rimanendo completamente nudo, per poi fare gestacci. Sul posto le forze dell’ordine, alla vista delle quali il tunisino ha colpito il carabiniere che lo aveva raggiunto tirandogli addosso lo zaino, sputandogli e spingendolo ripetutamente. Non contento ha fornito ben 8 generalità fasulle. Dalla perquisizione personale è emerso che con sé, il 45enne, aveva anche un coltello a scatto e vari precedenti penali. E’ stato infine tradotto in carcere.