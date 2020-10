Dopo la richiesta da parte dei sindacati l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla ha convocato per lunedì 19 ottobre il tavolo regionale per discutere dello stato di crisi delle Industrie Valentini. Oltre alle Organizzazioni sindacali e all’Azienda, sono stati invitati il Sindaco di Rimini e il Presidente della Provincia. La riunione si terrà in video conferenza a partire dalle 10,30.