Rimini. SI E’ CONCLUSA LA “SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE COPPI BARTALI”: LA POLIZIA DI STATO IN CAMPO PER LA SICUREZZA DEGLI ATLETI E DEGLI UTENTI

SI E’ CONCLUSA LA “SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE COPPI BARTALI”: LA POLIZIA DI STATO IN CAMPO PER LA SICUREZZA DEGLI ATLETI E DEGLI UTENTI

Sabato pomeriggio scorso si è conclusa a Cantagrillo, nel pistoiese, la gara ciclistica internazionale “settimana Ciclistica Internazionale Copi e Bartali” iniziata a Riccione il 22 marzo, che ha visto la partecipazione di 175 ciclisti professionisti appartenenti a 26 squadre provenienti da tutto il mondo.

La Polizia di Stato ha assicurato la scorta tecnica della gara con 2 auto e 16 moto della Polizia Stradale, oltre a un furgone officina e altri equipaggi impiegati di volta in volta dalle Sezioni interessate dal passaggio della carovana.

Responsabile del team di scorta, indispensabile per far svolgere la gara in sicurezza e coordinare il personale messo a disposizione dagli organizzatori, era il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Rimini, che si è avvalso per l’occasione oltre che degli Agenti della Sezione da lui diretta anche di altro personale esperto in scorte a gare ciclistiche aggregato per la circostanza da altre Sezioni del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna.

Nel complesso sono stati percorsi oltre 1000 Km e sono state interessate diverse province emiliano-romagnole, nonché delle Marche e della Toscana e della Repubblica di San Marino.

Nel corso dell’intera manifestazione, grazie all’impegno della Polizia Stradale non si sono verificate situazioni di pericolo né per la carovana ciclistica né per gli utenti della strada a cui si è cercato di limitare al massimo i disagi in quei limitati casi in cui è dovuto ricorrere all’interruzione della circolazione.

Rimini, 28 marzo 2022