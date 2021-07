Rimini. Si è spento il ristoratore Davide Giani

Condividi l'articolo









Si è spento all’ospedale Infermi di Rimini, per una malattia che lo aveva di recente colpito, Davide Giani. Insieme al fratello Omar era titolare del ristorante pizzeria Prima o Poi in via Pascoli a Rimini.I funerali saranno celebrati giovedì 15 luglio alla chiesa di Cristo Re in via delle Officine a Rimini.