Rimini. Si è spento nella notte tra sabato e domenica, all’età di 73 anni, Pierluigi Frosio

Si è spento nella notte tra sabato e domenica, all’età di 73 anni, Pierluigi Frosio. Originario di Monza, fu il capitano del Perugia dei miracoli e terminò la sua carriera da calciatore, a 36 anni, con la maglia del Rimini, nella stagione 1984/’85, con Arrigo Sacchi in panchina e in campo tanti giovani di belle speranze come Galassi, Zannoni (che fu capocannoniere con 17 centri), Zamagna, Sormani, Bianchi, Righetti, Cristiani e Mastini. Quel Rimini chiuse la stagione al quarto posto con 40 punti.

La società biancorossa lo ha ricordato allo stadio “Romeo Neri”, prima del calcio d’inizio di Rimini-Sammaurese, e con un post sui social: “Il Rimini FC vuole ricordare con grandissimo affetto l’ex biancorosso PIERLUIGI FROSIO scomparso questa notte. Fu protagonista con la fascia da capitano per i nostri colori nella stagione 1984-1985, con la squadra del Presidente Dino Cappelli, allenata da Arrigo Sacchi”.