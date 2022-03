Rimini. Si masturba vicino alla discoteca: pizzicato dalla polizia locale

Seduto nel camion vicino a una discoteca ha cominciato a masturbarsi: denunciato un 60enne. Il fatto è accaduto il 24 febbraio, quando, di sabato sera, l’uomo si era avvicinato a uno dei più frequentati locali da ballo della città a bordo del suo autocarro. Come ha verificato la polizia locale che ha sorpreso l’uomo nella sua autovettura, era intento a compiere atti osceni. La pattuglia ha agito durante i controlli di pubblica sicurezza e i servizi mirati al contrasto di consumo di bevande alcoliche, in cui erano occupati gli uomini in divisa e in borghese dei distaccamento di Miramare e centrale stavano facendo. L’uomo è stato quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico.