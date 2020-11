Rimini. Si parte: tamponi rapidi da medici e pediatri

Nell’ultima settimana è stato inaugurato l’impiego dei test antigenici tra i sanitari, nelle case di riposo o nelle scuole per testare i bambini. Tamponi rapidi che a breve saranno disponibili anche negli ambulatori di medicina generale di pediatria. Operativo nel giro di pochi giorni, il provvedimento regionale che ha dotato di tamponi rapidi i medici di base e i pediatri sarà in vigore almeno fino al 31 dicembre. I pazienti dovranno prenotare telefonicamente il tampone, che si eseguirà dal proprio medico o in sedi idonee qualora i medici di assistenza primaria non possano eseguirli nel proprio studio organizzate dall’Ausl. Il tampone rapido è rivolto ai contatti stretti asintomatici individuati dal medico stesso oppure segnalati dal dipartimento di Sanità pubblica, oltre che ai casi sospetti di contatto individuati e visitati dal medico.