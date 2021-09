Rimini. Si rifiuta di deporre in aula sotto al crocifisso: udienza rinviata

Torna in tribunale da testimone e si rifiuta di deporre in un’aula con il crocifisso. Lui è un ex magistrato, costretto a lasciare la toga proprio perché non intendeva più celebrare i processi dove campeggiava il simbolo cristiano. Alla richiesta dell’ex toga, in veste questa volta di testimone, il giudice onorario ha chiesto alla viceprocuratrice onoraria se avesse qualcosa da obiettare e poi ha rinviato l’udienza chiedendo alla cancelleria del tribunale di trovare e mettere a disposizione per la prossima volta un’aula nella quale non ci sia il crocifisso. Di certo nessuno potrà tacciarlo di non essere coerente…