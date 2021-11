Rimini. Si rivede il capriolo all’aeroporto di Rimini: la caccia con le reti riprende

Condividi l'articolo









Si rivede il capriolo all’aeroporto di Rimini, l’esemplare che a tutt’oggi vive all’interno del perimetro dell’aeroporto Federico Fellini a Rimini. In estate i tentativi di prelevarlo non erano andati a buon fine, ed anche se la stagione estiva è andata in soffitta il problema rimane e l’intervento è stato solo rimandato. Le associazioni ambientaliste continuano a spingere affinché il capriolo venga catturato vivo e in salute per poi essere trasportato in un luogo idoneo. C’era anche un piccolo verso la fine di agosto che è tuttavia riuscito a uscire in modo autonomo dalla recinzione sfruttando un varco. Ora rimane solo la mamma. La caccia con le reti può riprendere: l’animale è ritenuto un pericolo per il traffico aereo.