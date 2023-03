Condividi l'articolo

Sinistro nel tardo pomeriggio di ieri quando un uomo ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un autocarro lungo la SP 31 in via Coriano, nei pressi della località Osteria del fiume a Rimini. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi di legge. La vittima è stata trasportata all’ospedale “Infermi” di Rimini con un codice di media gravità.