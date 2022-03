Rimini. Si taglia con sega a nastro: rischia amputazione del braccio

Rischia l’amputazione del braccio. Ennesimo incidente sul lavoro, si è verificato ieri pomeriggio a Santa Maria in Cerreto, nelle campagna del comune di Rimini, dove un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito al braccio sinistro tagliandosi con una sega a nastro. Al momento, si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Bufalini di Cesena e non è escluso che se le ferite non dovessero rimarginarsi correttamente, i medici siano costretti ad amputargli il braccio. Sempre cosciente per tutta la durata dei soccorsi fino al trasferimento in ospedale, il 44enne è stato raggiunto con la massima urgenza dai sanitari del 118, che vedendo le condizioni del braccio e la copiosa emorragia, hanno subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che si è alzato in volo da Ravenna per condurre Stagno al Bufalini di Cesena. L’uomo sarebbe comunque fuori pericolo di vita.