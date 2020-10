Rimini. Si toglie la vita col gas: la procura apre inchiesta

Il pm vuole vederci chiaro sulla morte dell’uomo, un albanese, riconosciuto colpevole in via definitiva sia di aver deliberatamente investito il 24 settembre 2006 cinque donne, uccidendone una, sia del precedente tentato omicidio di un autotrasportatore dopo una lite stradale. Il soggetto nella tarda serata di giovedì scorso all’interno del carcere di Padova dove stava scontando la pena dell’ergastolo si sarebbe tolto la vita inspirando il gas di una bomboletta da campeggio che utilizzava per preparare i pasti. La procura ora ha aperto una inchiesta e nominato un proprio consulente tecnico per accertare le cause e le circostanze della morte. La madre dell’assassino, che vive a Rimini, sostiene infatti che qualcuno possa avere attentato deliberatamente alla vita del figlio.