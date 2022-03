Rimini. Si torna in zona bianca: ecco cosa cambia

Condividi l'articolo

In Italia, com’era prevedibile, l’indice di trasmissibilità Rt è a 0,83 rispetto allo 0,75 della scorsa settimana. In Umbria addirittura l’incidenza è quasi doppia rispetto alla media nazionale, 993 casi per 100mila abitanti, le Marche sono a 752. Nessuna Regione però supera, per questa settimana, la soglia di allerta del 10% per l’occupazione di malati Covid nelle terapie intensive. Otto Regioni tornano in zona bianca da lunedì, tra cui l’Emilia Romagna, insieme a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’Aosta. Sono ancora 4 milioni e mezzo gli italiani senza alcuna dose, dai 5 anni in su. L’incremento è di oltre 53mila (53.127), ancora in calo le terapie intensive (527 totali, -18); 156 i decessi. In Emilia Romagna sono oltre 2.900 i nuovi casi (2.910), scendono sotto 60 le terapie intensive, e 12 sono i decessi. 181 i casi a Rimini.

Zona bianca: cosa cambia

In zona bianca c’è libertà di spostamento e se provvisti di Green pass rafforzato (quello che si ottiene previa vaccinazione o dopo la guarigione) non si hanno grandi limiti. Si può infatti accedere dappertutto. Le Rsa sono gli unici posti dove non basta avere due dosi o essere guariti: si può accedere accedere con terza dose oppure con due dosi più un tampone negativo.